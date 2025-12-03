Barça: Blessé, Dani Olmo forfait pour au moins quatre semaines

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a annoncé, mercredi, que son milieu offensif Dani Olmo sera écarté des terrains pour une durée minimale de quatre semaines, à la suite d’une luxation de l’épaule gauche contractée lors de la victoire face à l’Atlético Madrid (3-1).

Buteur lors de cette rencontre au Camp Nou, l’international espagnol avait dû quitter la pelouse immédiatement après sa mauvaise réception. Selon le club catalan, son absence couvrira les prochaines affiches de Liga contre le Betis Séville, Osasuna et Villarreal, ainsi que le match de Ligue des champions face à Francfort.

L’international espagnol de 27 ans est également incertain pour disputer la Supercoupe d’Espagne début janvier en Arabie saoudite.

Son absence va pousser l’entraîneur allemand Hansi Flick, déjà privé de Fermin Lopez et Gavi au milieu de terrain, à adapter son onze.

Grâce à son succès contre l’Atlético, le Barça a consolidé sa position de leader, portant provisoirement à quatre points son avance sur le Real Madrid, en déplacement mercredi soir à Bilbao.