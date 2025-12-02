Un Espagnol prend les rênes de l’IRT

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club de l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) a annoncé, mardi, avoir conclu un accord officiel avec l’entraîneur espagnol Pepe Mel pour diriger l’équipe première, et ce pour une durée de deux saisons et demie, jusqu’en 2028.

Dans un communiqué, l’IRT a indiqué qu’il annonce au public, ainsi qu’à l’ensemble de ses partenaires et followers au Maroc et à l’étranger, être parvenu à un accord avec Pepe Mel pour occuper le poste d’entraîneur principal de l’équipe première.

Le club a précisé que le technicien espagnol sera accompagné d’un staff complet comprenant un adjoint chargé de la performance et de la stratégie, ainsi qu’un préparateur physique, conformément aux ambitions sportives de l’équipe.

L’IRT a souligné que Pepe Mel compte parmi les entraîneurs espagnols les plus expérimentés, totalisant plus de 600 rencontres au plus haut niveau.

Au cours de sa carrière, il a dirigé plusieurs clubs européens de renom, notamment le Real Betis, avec lequel il a obtenu une montée en première division, assuré une stabilité durable en Liga et signé une qualification aux compétitions européennes, ainsi que le Deportivo La Coruña, Las Palmas, le Rayo Vallecano et le club anglais West Bromwich Albion.

Selon la même source, l’entraîneur se distingue par « un style basé sur la discipline tactique, le travail collectif et le développement des jeunes joueurs », une philosophie qui s’harmonise avec la nouvelle orientation sportive du club.

Les négociations entre les deux parties ont permis de définir une vision commune fondée sur le renforcement de la compétitivité de l’équipe, combinant l’appui sur des joueurs d’expérience et l’intégration progressive de jeunes talents, relève le communiqué.

Cette approche repose également sur une méthodologie de travail moderne axée sur la planification à long terme, l’amélioration continue et l’ancrage d’une culture de performance basée sur la discipline, la responsabilité et le développement collectif.

L’engagement de Pepe Mel s’inscrit dans la continuité du processus de restructuration mené par l’IRT, visant à stabiliser le club en première division, à consolider son identité sportive et à bâtir une équipe compétitive capable de représenter dignement la ville de Tanger.

S.L.