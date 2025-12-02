La startup égyptienne Taager arrive au Maroc

Après l’Égypte, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, Taager annonce aujourd’hui son lancement officiel au Maroc. Une nouvelle étape stratégique pour cette start-up qui ambitionne de démocratiser l’accès au e-commerce dans toute la région.

Ecommerce Empowerment plateformes

Créée en 2019 par Mohammed Elhorishy, Ismail Omar, Abdelrahman Sherief et Ahmed Ismail, Taager s’est rapidement imposée comme une plateforme incontournable pour les micro-entrepreneurs, étudiants et influenceurs souhaitant se lancer dans le e-commerce sans stock, sans capital de départ ni complexité logistique. Grâce à son modèle intégré, Taager prend en charge toute la chaîne de valeur de la gestion des produits à la logistique en passant par le paiement à la livraison – permettant à chacun de se lancer facilement dans la vente online.

Un modèle unique au service de l’inclusion économique

Depuis son lancement, la start-up a accompagné plus de 65 000 vendeurs indépendants, de profils aussi variés que des étudiants à la recherche d’un revenu complémentaire, des experts en marketing digital ou des influenceurs qui souhaitent monétiser leur audience.

Chaque vendeur bénéficie d’un accès instantané à plus de 5 000 produits sélectionnés pour leur potentiel de vente, sans avoir besoin de se soucier de la logistique, du stockage ou des paiements.

Le Maroc, un marché à fort potentiel

Le lancement au Maroc s’inscrit dans une dynamique de croissance rapide et dans la volonté d’accélérer le développement du e-commerce dans des marchés stratégiques à fort potentiel. Déjà implantée en Égypte, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, la scale-up prévoit rapidement d’autres lancements en Afrique.

« Nous avons identifié le Maroc comme l’un des marchés les plus dynamiques en matière de ecommerce, avec une jeunesse connectée et un écosystème digital en pleine structuration. Notre ambition est de proposer un modèle d’’’e-commerce empowerment’’ qui donne à chacun les moyens de réussir dans la vente en ligne, sans les barrières classiques du e-commerce. », explique Abdelrahman Sherief, co-fondateur de Taager.

Avec cette ouverture au Maroc, Taager franchit une étape clé dans sa stratégie régionale. L’objectif : devenir la plateforme de référence d’empowerment des e-commerçant dans le monde arabe, en soutenant l’autonomie économique de celles et ceux qui souhaitent se lancer.

La direction de la filiale marocaine est confiée à Salma Ammor qui a déjà piloté plusieurs campagnes de lancement d’envergure dans le secteur du digital. Elle apporte à Taager Maroc une fine connaissance du e-commerce et une expertise précieuse sur les dynamiques de croissance dans les marchés africains.

« Notre mission est simple : permettre à chacun, quel que soit son point de départ, de créer et développer un business en ligne. Nous voulons offrir à une nouvelle génération d’entrepreneurs marocains une rampe de lancement fiable, inclusive et performante. Et pour accompagner cette croissance, nous recrutons activement sur plusieurs postes clés : media buyers, account managers et télévendeurs » précise Salma Ammor.