Coupe de la CAF : défaite de l’Olympic de Safi face à l’USM d’Alger (1-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympic de Safi a perdu à domicile face à l’USM d’Alger par 1 but à 0, vendredi en match de la deuxième journée du Groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Le but du club algérois a été inscrit par Zakaria Draoui (84e). Au terme de ce match, le compteur du club safiot est stoppé à 3 points.

Ce groupe comprend également les équipes malienne de Djoliba AC et ivoirienne de San Pedro.