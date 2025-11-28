VIDEO. Coupe de la CAF : victoire du Wydad de Casablanca sur Azam FC (1-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca s’est imposé 1 à 0 au stade Amaan à Zanzibar, en Tanzanie, face à Azam FC, vendredi, en match comptant pour la deuxième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le Wydad a inscrit son unique but à la 57e minute grâce à une frappe puissante et imparable d’Amrabat, qui a transformé dans la surface une talonnade précise de Lorch.

Par la suite, le Wydad a profité des efforts de l’équipe adverse pour lancer de rapides contre-attaques et prendre progressivement le dessus sur la rencontre, jusqu’à imposer son rythme. Les quinze dernières minutes ont toutefois été marquées par une nette domination des Tanzaniens.

Grâce à ce succès, le Wydad prend seul la tête du groupe B avec 6 points, devant Maniema Union de la RD Congo (3 points). L’autre rencontre du groupe opposera, dimanche, Maniema Union à Nairobi United.