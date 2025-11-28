Ligue des Champions : l’incroyable remontada de la RS Berkane face au Rivers United

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) s’est imposée face au club nigérian de Rivers United (2-1), en match de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF, disputé vendredi au stade Godswill Akpabio à Uyo (sud-est du Nigeria).

Après un début de match équilibré, les locaux ont commencé à se montrer dangereux sur le plan offensif, multipliant les occasions pour s’offrir un premier but.

Les Nigérians ont été les premiers à ouvrir le score, grâce à un but contre son camp à la 38e minute du sénégalais Mamadou Lamine Camara, offrant un avantage à Rivers United.

Durant la deuxième période, les oranges ont accentué leur pression pour revenir au score. Les Berkanis ont, ainsi, réussi à ouvrir le score dans le temps additionnel par le biais de Youness El Kaabi (90+7e), avant de doubler la mise, deux minutes plus tard, par l’intermédiaire de Mounir Chouiar (90+9e), mettant à profit une erreur du gardien nigérian.

Leader du groupe A avec six points, le club de l’Oriental a renforcé significativement ses chances de qualification à la phase suivante, avant sa prochaine confrontation face aux Egyptiens de Pyramids.

L’autre rencontre du groupe A mettra aux prises samedi les zambiens de Power Dynamos et l’équipe égyptienne des Pyramids.