« Six heures de rééducation par jour» : Nasser Larguet raconte la préparation d’Achraf Hakimi pour la CAN

Alors qu’Achraf Hakimi poursuit sa convalescence après la blessure contractée face au Bayern Munich en Ligue des champions, Nasser Larguet,a livré des nouvelles rassurantes sur l’état du Lion de l’Atlas.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien directeur technique national a souligné l’intensité du programme de rééducation suivi par Hakimi en Espagne. « Achraf travaille énormément, il consacre presque six heures par jour à sa rééducation », explique-t-il. « Il est déterminé à revenir à temps pour aider la sélection nationale lors de la CAN 2025. »

Selon Larguet, cette discipline et cette volonté reflètent parfaitement le profil du joueur : un footballeur conscient de l’importance de la compétition, motivé par le désir de représenter son pays et de contribuer à une campagne qui pourrait marquer l’histoire du football marocain.

Le Directeur Technique de l’Arabie saoudite, qui suit de près la progression du latéral droit, insiste sur le sérieux et l’abnégation dont fait preuve Hakimi. « Il met tout en œuvre pour revenir dans les meilleures conditions. C’est un professionnel hors norme, qui ne ménage aucun effort pour retrouver le terrain», a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Quand il sera de nouveau avec le groupe, il apportera une énergie incroyable. C’est un leader naturel, et sa présence aura un impact émotionnel sur l’équipe et les supporters».

N.M.