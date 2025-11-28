Coupe de la CAF: billets gratuits pour les supporters d’Azam face au WAC

Le club tanzanien d’Azam a annoncé que les billets du match face au Wydad de Casablanca, comptant pour la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF, seront distribués gratuitement aux supporters locaux.

Quatre sponsors de l’équipe, dont une entreprise spécialisée dans la production de sucre et une société opérant dans la gestion portuaire, ont en effet racheté l’intégralité des billets mis en vente par Azam, avant de les offrir gracieusement aux fans.

Cette initiative vise à assurer une forte affluence lors de la rencontre contre le Wydad, programmée à 17h00 au stade Aman, situé à Zanzibar. Le match devrait ainsi se dérouler devant des tribunes complètes.

Pour rappel, Azam s’est incliné lors de sa première sortie face à Maniema sur le score de 2-0, tandis que le Wydad a signé une large victoire dimanche dernier contre Nairobi United (3-0).