Ligue des champions: ce qu’il faut savoir avant les matchs de l’AS FAR et de la RSB

Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux représentants du football marocain dans la Ligue des champions africaine, l’AS FAR et la Renaissance Berkane entameront, vendredi, la deuxième journée de la phase de groupes avec des ambitions différentes.

Alors que l’AS FAR cherchera à retrouver son équilibre en accueillant Al Ahly égyptien après une défaite inattendue lors de la première journée à l’extérieur contre les tanzaniens de Young Africans, (0-1), le représentant de l’Oriental devra confirmer son bon départ, après avoir remporté une victoire éclatante contre Power Dynamos zambien sur un score de 3-0.

Le club de la capitale n’a d’autre choix que de remporter son match contre Al Ahly égyptien, leader du groupe B grâce à un meilleur goal-average, afin de conserver toutes ses chances de se qualifier pour les quarts de finale.

Ce match, qui se déroulera vendredi soir au Stade Moulay El Hassan, se jouera à huis clos, en raison de la forte demande de billets de la part des supporters de l’AS FAR, désireux de soutenir leur équipe dans cette rencontre qui s’annonce difficile compte tenu de la puissance et de l’expérience du club égyptien dans cette compétition.

De son côté, la Renaissance Berkane se rendra, vendredi, chez les nigérians de Rivers United lors d’un match où le champion en titre du championnat du Maroc tentera de ramener un résultat positif qui renforcera ses chances de passer à la phase suivante.

L’équipe du technicien tunisien Mouine Chaabani, qui devra se passer des services de son ailier Youssef Mehri, blessé, aura fort à faire pour conserver sa place en tête du groupe A, qu’elle partage avec l’équipe égyptienne des Pyramids.

S.L.