Ligue des champions: l’AS FAR chute face à Young Africans

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR s’est inclinée face aux Tanzaniens de Young Africans sur le score de 1 but à 0, en match de la 1ère journée du Groupe B de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi à Zanzibar.

L’unique but des locaux a été inscrit par Prince Dube à la 58ème minute.

Suite à ce résultat, Young Africans est leader du classement provisoire avec 3 points.

L’autre rencontre du groupe mettra aux prises plus tard les Egyptiens d’Al Ahly et la JS Kabylie.

S.L