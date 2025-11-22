Sport
Ligue des champions: l’AS FAR chute face à Young Africans
Par LeSiteinfo avec MAP
L’AS FAR s’est inclinée face aux Tanzaniens de Young Africans sur le score de 1 but à 0, en match de la 1ère journée du Groupe B de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi à Zanzibar.
L’unique but des locaux a été inscrit par Prince Dube à la 58ème minute.
Suite à ce résultat, Young Africans est leader du classement provisoire avec 3 points.
L’autre rencontre du groupe mettra aux prises plus tard les Egyptiens d’Al Ahly et la JS Kabylie.
S.L