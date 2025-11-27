Issoufou Dayo vers le Wydad ?

Le Wydad de Casablanca a déjà défini sa priorité pour le prochain mercato hivernal : renforcer son secteur défensif.

Selon les informations recueillies par Le Site info, plusieurs profils ont été proposés au club en vue d’un éventuel recrutement cet hiver, parmi lesquels figure l’ancien joueur du Zamalek, Salaheddine Mossadek.

La même source indique que le nom du Burkinabè Issoufou Dayo revient avec insistance. Le défenseur d’Umm Salal et ancien joueur phare de la Renaissance de Berkane pourrait être recruté sous forme de prêt lors du mercato de janvier.

Cette piste, proposée au Wydad pour renforcer rapidement sa ligne défensive, répond à l’exigence d’un calendrier chargé. Les Rouges devront en effet enchaîner les rencontres nationales et continentales, notamment en Coupe de la CAF.

Pour rappel, Dayo avait rejoint Umm Salal après avoir quitté la Renaissance de Berkane, où il a évolué pendant près de dix ans.

