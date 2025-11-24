Mercato : le Wydad veut se séparer de deux joueurs brésiliens

Mohamed Amine Benhachem, entraîneur du Wydad Athletic Club (WAC), a refusé que les deux Brésiliens Pedrinho et Arthur Wenderrosky restent au club lors de la seconde moitié de la saison.

Benhachem a informé le président du club, Hicham Ait Mena, de la nécessité de trouver une solution pour ces deux joueurs, les excluant définitivement de ses plans. Les deux Brésiliens sont restés, durant la majeure partie de la saison passée, en dehors du groupe du Wydad, et parfois même éloignés du banc des remplaçants, sous l’ère de l’ancien entraîneur Rolani Mokwena.

Lors du mercato estival, le Wydad n’a pas réussi à trouver un club capable de payer une somme conséquente pour recruter Arthur, dont le transfert avait coûté au club 135 millions de dirhams.

Le club ne s’oppose pas à un prêt des deux joueurs jusqu’à la fin de la saison, ou à leur départ définitif si des offres intéressantes se présentent.

Le Wydad dispose d’un grand nombre de joueurs étrangers, mais Benhachem ne compte que sur six d’entre eux : le Brésilien Guilherme Ferreira, le Burkinabé Aziz Ki, le Néerlandais Bart Meyers, le Sud-Africain Thibang Kosi Lorch, le Congolais Joseph Bakasso et le Botswanais Thomson Oreboni.