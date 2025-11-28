La Bourse de Casablanca entame sa séance en grise mine ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en grise mine vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,19% à 18.605,43 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, diminuait de 0,22% à 1.515,88 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, lâchait 0,01% à 1.264,56 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,55 à 1.794,08 pts.

Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (-5% à 285 DH), Crédit du Maroc (-3,19% à 966,2 DH), CFG Bank (-2,24% à 240,5 DH), TGCC (-1,61% à 910,1 DH) et Disty Technologies (-1,37% à 360 DH) accusaient les plus fortes baisses. Contre-tendance, Microdata (+5,46% à 811 DH), SNEP (+4,16% à 500 DH), SMI (+3,88% à 2.701 DH), Fenie Brossette (+2,83% à 450 DH) et Cartier Saada (+2,54% à 35,89 DH) affichaient les plus fortes hausses.

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,57%.

S.L.