Essaouira: retour en classe de l’élève qui avait été exclue pour son niqab

Noureddine Akkouri, président de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves au Maroc, a confirmé que l’élève portant le niqab a finalement repris les cours au lycée Arkan, dans la province d’Essaouira.

Dans une déclaration à Le Site info, Akkouri a indiqué que la fédération s’est mobilisée afin de permettre à la jeune fille de reprendre ses études. Son voile intégral avait été refusé en début d’année scolaire, jugé « incompatible avec le règlement intérieur » de l’établissement.

L’élève a également été admise en internat, précise-t-il, en raison de l’éloignement de son domicile situé en zone rurale.

Et d’ajouter que le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports est intervenu à la suite de la requête de la fédération, permettant ainsi la réintégration de l’élève.

K.Z.