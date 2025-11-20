De Zerbi: « Nayef Aguerd est un joueur unique »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Nayef Aguerd « est un joueur irremplaçable quand il est là », a affirmé jeudi l’entraineur de l’Olympique de Marseille, Roberto de Zerbi.

En conférence de presse à la veille du choc contre Nice en 13e journée de Ligue 1, le technicien italien n’a pas caché l’importance du défenseur central de l’OM dans son système de jeu, affirmant que « c’est un joueur unique difficile à suppléer ».

« Au complet, on a un effectif vraiment fort », a déclaré de Zerbi, relevant que l’Argentin Leonardo Balerdi, de retour à la compétition après une blessure au mollet, va remplacer le défenseur marocain.

Aguerd souffre d’une pubalgie qui s’est aggravée, avait indiqué l’entraineur italien la semaine dernière, tout en formant le vœu de le voir « se remettre rapidement au regard des rendez-vous décisifs à venir ».

Ménagé depuis le match face à Brest il y a une dizaine de jours, la tour de contrôle défensive de l’OM suit un programme spécifique pour retrouver sa pleine forme et réintégrer l’équipe et, surtout, les Lions de l’Atlas à temps pour la CAN 2025.

Selon le journal sportif L’Équipe, le club phocéen et l’international marocain ont opté pour un protocole rigoureux sur mesure « afin de lui permettre de récupérer et de participer malgré tout à quelques matchs clés, sans risquer d’aggravation de sa blessure ».

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, le joueur marocain de 29 ans (57 sélections) s’est engagé en septembre dernier avec l’OM pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2030.

S.L.