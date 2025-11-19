OM : Nayef Aguerd absent face à Nice et Newcastle

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympique de Marseille (OM) sera amputé de son pilier défensif Nayef Aguerd et de son latéral gauche Facundo Medina, lors des matches clés contre Nice (Ligue1) vendredi et Newcastle quatre jours plus tard, en Ligue des Champions.

Deuxième au classement derrière le PSG, l’entraineur marseillais Roberto de Zerbi a affirmé devant la presse que le club phocéen aborde une fin d’année difficile au regard des échéances cruciales à venir.

« On doit travailler dur pour récupérer les blessés, il s’agit de pertes difficiles pour nous en cette période », a-t-il estimé, soulignant que des jeunes comme Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi peuvent être sollicités davantage.

Le calendrier est particulièrement chargé pour l’OM d’ici la fin d’année avec des confrontations décisives contre Nice, Toulouse, Lille et Monaco en Ligue 1, sans oublier les duels importants face à Newcastle et l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

Après avoir déjà dû composer avec l’absence d’Aguerd et Medina, le club se trouve confronté à un nouveau coup dur avec la blessure d’Amir Murillo en sélection.

Pour remédier à cette situation, De Zerbi pourra compter sur son capitaine, Leonardo Balerdi, qui a bien repris l’entraînement lundi et qui devrait pouvoir tenir sa place face à Nice.

L’international marocain Nayef Aguerd, sorti sur blessure lors du match contre Brest (3-0) le 8 novembre, « souffre d’une pubalgie qui s’est aggravée », a-t-on indiqué auprès du club.

Le défenseur de 29 ans (57 sélections) a été forfait pour les rencontres amicales des Lions de l’Atlas face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre à Tanger, dans le cadre de leurs préparatifs pour la CAN Maroc-2025.