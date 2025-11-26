Vers un retour de Mohsine Moutouali au Raja ? Le vrai du faux

De nombreux supporters du Raja de Casablanca espèrent un retour de Mohsine Moutouali, récemment séparé de l’Ittihad de Tanger.

Une source de Le Site info s’est exprimée sur cette possibilité, affirmant que des intermédiaires ont proposé avec insistance le nom de Moutouali à la direction du club. «Son profil a bien été évoqué en interne, mais aucun signe concret ne laisse penser que le transfert est sérieusement envisagé», tranche notre source.

Et de souligner que les dirigeants du Raja n’ont manifesté aucune intention de recruter l’ancien capitaine, ce qui réduit encore davantage les chances de voir le joueur signer son retour chez les Verts.

«Le comité sportif du Raja travaille actuellement sur une liste de joueurs ciblés pour le prochain mercato hivernal, et Moutouali n’y figure pas», indique-t-on.

M.A.