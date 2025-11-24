Mondial U17 : tombeur du Brésil, le Portugal affrontera l’Autriche en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Portugal a poinçonné son ticket pour la finale de la Coupe du monde U17 en battant le Brésil par 6 tirs au but à 5 (0-0 temps réglementaire), en match des demi-finales disputé lundi au terrain n° 7 de l’Aspire Zone à Doha.

Le Portugal va rejoindre l’Autriche en finale de cette compétition, prévue jeudi au stade international Hamad à Doha.

L’Autriche s’était qualifiée plus tôt à l’issue de sa victoire contre l’Italie sur le score de 2 buts à 0. Le match pour la troisième place opposera l’Italie au Brésil au terrain n° 7 de l’Aspire Zone.