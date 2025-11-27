beIN SPORTS dévoile une couverture exceptionnelle de la Coupe Arabe

beIN SPORTS, premier réseau sportif au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), a détaillé aujourd’hui son dispositif de diffusion pour la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2025™, qui débutera à Doha le 1er décembre pour une durée de 18 jours.

Les 32 rencontres seront retransmises en direct et en clair dans les 24 marchés MENA via beIN SPORTS, offrant jusqu’à 11 heures quotidiennes de matchs et d’émissions en plateau. En complément, beIN SPORTS NEWS diffusera 11 heures supplémentaires de programmes dédiés au tournoi, portant la couverture totale du réseau à 22 heures de direct par jour.

Cette édition, organisée dans six stades, réunira 16 équipes, dont sept déjà qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les supporters pourront suivre plusieurs stars régionales, notamment le Saoudien Salem Al-Dawsari et le Qatari Akram Afif, ainsi qu’un large contingent de joueurs issus du Maroc, d’Égypte, de Tunisie, de Jordanie et du champion arabe en titre, l’Algérie. Le niveau de compétition promet ainsi d’être particulièrement relevé.

La couverture débutera avec la cérémonie d’ouverture et le match inaugural opposant le Qatar à la Palestine ou à la Libye, en direct du stade Al Bayt, avec un studio au bord du terrain pour une immersion maximale. En cas de rencontres simultanées, beIN SPORTS XTRA 1 garantira la diffusion de chaque match en temps réel. Sur beIN SPORTS NEWS, les bulletins d’information rythmeront la journée, avec une programmation spéciale de 15h00 à 02h00 (heure de La Mecque).

Organisée pour la première fois en 1963, la Coupe Arabe de la FIFA en est à sa 11e édition, et le Qatar en assure l’accueil pour la troisième fois, la deuxième consécutive après l’édition 2021. Elle succède également à une autre compétition mondiale, la Coupe du Monde U17 de la FIFA Qatar 2025, qui se clôture le 27 novembre.

La couverture de beIN sera assurée par les plus grands présentateurs, commentateurs et analystes de la région. Sur beIN SPORTS, Mohammed Saadon Al-Kuwari, Abdulaziz Al-Nasr et Tariq Al Hammad animeront les émissions entourant la cérémonie d’ouverture, les demi-finales et la finale, tandis que l’émission quotidienne sera présentée par Areej Sleem et Mohammad Kidan. L’analyse sera menée par un prestigieux panel d’experts tels que Mohamed Aboutrika, Tariq Al Jalahma, Abdulaziz Al Sulaiti, Rafik Saïfi, Hatem Trabelsi, Youssef Chippo, Wael Gomaa, entre autres.

Sept journalistes de terrain seront déployés à travers les six stades, les zones d’entraînement, les fan zones, Souq Waqif et d’autres lieux emblématiques du pays. beIN s’appuiera également sur son réseau mondial de correspondants pour compléter cette couverture par des perspectives régionales.

Pour la première fois, beIN diffusera également le Centre Média officiel du tournoi, offrant un accès privilégié aux informations techniques, analyses tactiques, compositions probables et insights uniques provenant des entraîneurs et des officiels — un contenu exclusif introuvable ailleurs.

beIN proposera aussi une expérience digitale enrichie sur ses plateformes sociales et son site web, avec des contenus plus interactifs et immersifs tout au long du tournoi. Les présentateurs de beIN mettront en lumière les moments viraux, les interactions en direct et les animations quotidiennes depuis Lusail Boulevard.

Le site officiel de beIN SPORTS proposera des pages dédiées aux 16 équipes, incluant actualités, statistiques, cartes de chaleur et scores en direct. Tous les résumés de matchs seront disponibles sur une playlist YouTube dédiée, ainsi que sur Google OneBox et sur la plateforme OTT beIN CONNECT