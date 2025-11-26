Mondial U17: ce qu’il faut savoir sur la finale Portugal-Autriche

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autriche s’apprête à écrire l’histoire en affrontant le Portugal en finale de la Coupe du monde U17, jeudi au stade international Khalifa à Doha, tandis que la Seleção das Quinas est à l’affût pour s’imposer face à une équipe autrichienne coriace et combative.

Menée par un Johannes Moser prolifique, meilleur buteur à ce stade de la compétition avec 8 réalisations, l’Autriche s’apprête à réaliser son rêve de décrocher le trophée de la Coupe du monde U17, elle qui n’a pas disputé cette compétition depuis l’édition de 2013 lorsqu’elle a été éliminée de la phase de groupe.

Constante et régulière, l’Autriche, qui a remporté tous ses matchs lors de ce mondial qatari, a réussi à se défaire aux demi-finales d’un adversaire de taille qu’est l’Italie (2-0), grâce à Moser, auteur des deux buts de la victoire.

Le Portugal, arrivé en finale après sa victoire face au Brésil aux tirs au but (6-5), suite à un nul blanc dans le temps réglementaire, disputera également sa première finale de cette compétition.

Avec seulement trois participations à son actif, dont la dernière remonte à 2003, le Portugal a réussi à changer la donne au Qatar et s’apprête, lui aussi, à entrer dans l’histoire avec l’ambition de décrocher le sacre.

Avant l’édition 2025, le pays n’avait joué que trois Coupes du monde U17, à savoir en 1989, 1995 et 2003, avec comme meilleur résultat une troisième place lors de sa première participation à cette compétition.

La finale de jeudi s’annonce, donc, très disputée entre deux équipes qui visent le sacre ultime dans la catégorie des U17 et, ainsi, entrer dans l’histoire de la compétition après un parcours réussi pour arriver à ce stade.

Le match pour la troisième place opposera l’Italie au Brésil, jeudi, au terrain n° 7 de l’Aspire Zone à Doha.

S.L.