Fonctions supérieures: six nouvelles nominations ce jeudi

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mohamed Hajjaoui a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé d’Errachidia, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont été approuvées les nominations d’El Hassan El Mouden, doyen de la Faculté des sciences Semlalia de Marrakech, Zakaria Boudhim, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, Adil Hafidi Alaoui, directeur de l’École supérieure de technologie de Tétouan et Khalid Brouzi, directeur de l’École normale supérieure de Rabat.

Quant au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Communication), Nissrine Souissi a été nommée directrice du Développement de l’industrie du gaming et des systèmes d’information, fait savoir la même source.

