Mondial U17: « La prestation des joueurs lors de la compétition a été exceptionnelle »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Nabil Baha a affirmé, vendredi à Doha, que, malgré la défaite contre le Brésil (2-1) dans le cadre des quarts de finale du Mondial, la prestation des joueurs de l’équipe nationale des moins de 17 ans lors de la compétitin a été exceptionnelle sur plusieurs niveaux.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Baha a souligné que « ce que les joueurs ont fait dans cette Coupe du monde est exceptionnel, que ce soit sur le plan physique ou tactique », ajoutant qu’« ils ont montré un esprit combatif et une détermination sans faille ».

« Ils n’ont rien lâché et ont déployé de grands efforts défensifs et offensifs pour évoluer dans cette compétition », s’est-il félicité, relevant que « la compétition nous a beaucoup appris en tant que staff technique et joueurs ».

« Nous allons apprendre de nos erreurs pour se rattraper », a-t-il noté, estimant que « l’arbitrage a commis des erreurs flagrantes, car nous avons tous vu qu’il y avait une main sur le deuxième but. Comment l’arbitre, avec la technologie dont il dispose, ne peut pas le voir ?».

« Les joueurs voulaient aller loin dans cette compétition et rendre fier le peuple marocain, par ce qu’ils voulaient jouer une finale de Coupe du monde », a-t-il dit, ajoutant qu’ils vont revenir plus forts pour rentrer dans l’histoire du football marocain.