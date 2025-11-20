Conseil de gouvernement : plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Justice, M. Mohamed Hafidi a été nommé directeur de la législation et des études, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

En ce qui concerne le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. El Hassan Aknine a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) de la région Guelmim-Oued Noun.

Quant au ministère de la Santé et de la Protection sociale, M. Noureddine Bouterfas a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de Santé d’Oujda.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont été approuvées les nominations de M. Zakaria Chelh, directeur de l’École supérieure de technologie de Meknès, et de M. Hassan Azouiri, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat – Agdal.

Pour ce qui est du ministère de l’Equipement et de l’Eau, M. Mbarek Fencha a été nommé à la tête de la Direction provisoire de supervision des travaux d’aménagement de la route nationale N1 entre Tiznit et Dakhla.

Concernant le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire – département de l’Artisanat, M.Tarik Sadik a été nommé directeur de la Maison de l’Artisan.

Pour la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), M. Moulay Driss Aklmam a été nommé directeur du suivi des peines alternatives.