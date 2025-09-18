Fonctions supérieures: quatre nouvelles nominations ce jeudi à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ont été approuvées les nominations de Khalid Bencheikh en tant que directeur des Affaires maghrébines, arabes et islamiques, et de Abdellah Boutadghart comme directeur des Affaires Africaines, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, Nadia Boudad a été nommée directrice du Centre de Formation des Inspecteurs de l’Enseignement.

En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Omar Bourass a été nommé directeur de l’École nationale d’architecture de Marrakech.

