Mondial 2022: il y a trois ans jour pour jour, le Maroc s’imposait face à la Belgique (VIDEO)

Il y a trois ans jour pour jour, le 27 novembre 2022, la sélection nationale signait l’une des plus belles pages de son parcours en Coupe du monde 2022 en s’imposant face à la Belgique (2-0), lors du deuxième match de la phase de groupes.

Cette rencontre, très attendue, avait marqué un tournant dans la compétition pour les Lions de l’Atlas. Après un premier nul solide contre la Croatie, le Maroc abordait ce duel face aux Diables Rouges avec ambition mais aussi prudence. Sur le terrain, les hommes de Walid Regragui avaient livré un match parfaitement maîtrisé, fait de discipline, de solidarité et de réalisme.

Abdelhamid Sabiri, entré en seconde période, avait trouvé le cadre d’un ballon flottant que Romain Saiss déviait dans les filets de Thibault Courtois. En toute fin de rencontre, Zakaria Aboukhlal scellait la victoire d’une frappe puissante après un service intelligent de Hakim Ziyech.

Plus qu’un simple succès, cette victoire avait confirmé la montée en puissance du Maroc dans ce Mondial 2022. Elle avait également renforcé l’espoir d’une qualification historique en huitièmes, avant que les Lions n’écrivent quelques jours plus tard un scénario encore plus fort en terminant premiers du groupe… puis en s’envolant vers une demi-finale inédite.

Trois ans plus tard, ce Maroc–Belgique reste un souvenir marquant pour les supporters, une rencontre emblématique d’un collectif sûr de lui, soudé et prêt à repousser ses limites.

N.M.