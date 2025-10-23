Plus de dix nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ont été approuvées les nominations de Zouhir Sqali, directeur des affaires financières et générales et Mohamed Amine Belhaj, directeur de la diplomatie économique.

Au ministère de la Santé et de la Protection Sociale, Bouhjar Ahmed a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmiers et des techniques de santé (ISPITS) à Dakhla.

En ce qui concerne le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, Chahid Lakbidi a été nommé directeur du centre national de labellisation qualité des établissements d’éducation et d’enseignement, Ilham Benghanou, directrice des études prospectives, des statistiques et de la planification, tandis que Ikram Bouayad, a été nommée directrice de l’organisation de l’enseignement préscolaire.

S’agissant du ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Mohamed Naoufal Amer a été nommé, directeur de la promotion des droits des personnes en situation de handicap, alors qu’au ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Adil Bourzma a été nommé inspecteur général.

Au niveau du ministère des Transports et de la Logistique, Abrital Zin Al Abidin a été nommé secrétaire général, tandis qu’au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable -Département du développement durable-, Mohamed Brioui a été nommé directeur de l’évaluation et du contrôle environnementaux et des affaires juridiques.

Au ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ghita El Ghorfi a été nommée directrice générale de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations.

