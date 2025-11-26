Un pays africain officiellement écarté de la CAN 2025 au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a annoncé la confirmation de l’élimination de la Guinée de la prochaine coupe d’Afrique de Nations, prévue au Maroc, après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant le litige relatif au match face à la Tanzanie.

« La Fédération Guinéenne de Football informe le public et les acteurs du football que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa sentence dans le litige relatif au match ayant opposé la Guinée à la Tanzanie. Malheureusement, le TAS a confirmé la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) », indique la Fédération guinéenne sur son site internet.

En conséquence, le Syli National ne participera pas à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc, a affirmé la FEGUIFOOT.

Le différend remonte à novembre 2024, lorsque la Guinée avait contesté la victoire de la Tanzanie (1-0), estimant que le défenseur Muhamed Ibrahim avait été aligné avec un numéro de maillot (26) ne correspondant pas à celui déclaré (24) sur la feuille de match.

En décembre, la CAF avait rejeté cette requête, la jugeant recevable mais non fondée. Saisi en appel, le TAS a confirmé ce verdict, dont seule la conclusion a été communiquée.

La Tanzanie est ainsi officiellement qualifiée pour la phase finale de la CAN 2025, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.