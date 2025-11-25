Royal Air Maroc baisse drastiquement ses tarifs pour la CAN 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Royal Air Maroc lance une initiative exceptionnelle pour permettre au plus grand nombre d’assister à la Coupe d’Afrique des Nations, programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

La compagnie nationale a décidé de revoir fortement ses tarifs à la baisse afin de favoriser la participation des supporters africains. Dès 300 000 francs CFA environ, il devient possible de réserver un billet aller-retour vers le Maroc.

Voici les tarifs proposés selon les pays de départ :