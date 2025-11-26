Yassir Zabiri affiche son ambition : “Je suis prêt pour la CAN 2025 !”

La prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc, représente une occasion en or pour le football marocain de renouer avec le titre et de mettre fin à une disette qui dure depuis plusieurs décennies

Dans cette dynamique, plusieurs joueurs espèrent décrocher leur chance pour y participer, à l’instar de Yassir Zabiri, l’attaquant phara de la sélection U20.

Dans une interview accordée au quotidien espagnol AS, le joueur a exprimé son ambition de disputer la CAN et assuré qu’il se sent prêt, physiquement comme techniquement, à rejoindre l’équipe nationale A.

« Je sais que le choix ne dépend pas uniquement de moi, mais du sélectionneur. Après la Coupe du monde U20, il nous avait demandé de rester concentrés avec nos clubs et nous avait dit qu’il pouvait faire appel à certains d’entre nous à tout moment. Mon objectif est désormais d’être performant en club pour prouver mes qualités à Walid Regragui», a confié Zabiri.

Et d’ajouter : « Intégrer l’équipe nationale A n’est pas un rêve inaccessible. Je connais bien les joueurs, ils sont comme des frères. Participer à la CAN dans mon pays serait extrêmement important pour moi. Nous voulons remporter le titre. Que je sois convoqué ou non, l’essentiel est de voir le Maroc réussir. Je ferai tout pour être présent et rendre les supporters heureux. »

