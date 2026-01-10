Voici les dates des prochaines vacances scolaires

Il est prévu que les apprenants et les cadres pédagogiques et administratifs de l’Education nationale bénéficient de vacances scolaires.

Le ministère a prévu une période de vacances après toutes les sept semaines d’études avec le respect des périodes de préparation des différents contrôles continus et autres examens.

Selon le calendrier des vacances scolaires 2025-2026, les apprenants ont rendez-vous avec les vacances de fin du semestre du dimanche 25 janvier au dimanche 1er février 2026, soit 8 jours. Les troisièmes vacances auront lieu du dimanche 15 mars au dimanche 22 mars 2026. Enfin, les quatrièmes vacances se tiendront du 3 au 10 mai 2026.

Pour rappel, voici la liste officielle des vacances pour l’année scolaire 2025-2026:

-Manifeste de l’Indépendance : le dimanche 11 janvier 2026 (Un jour).

– Nouvel an amazigh : le mercredi 14 janvier 2026 (Un jour)

-Vacances de la fin du semestre: du dimanche 25 janvier au dimanche 1er février 2026 (8 jours)

-Troisièmes vacances: du dimanche 15 mars au dimanche 22 mars 2026 (8 jours).

-Aïd Al-Fitr : du 29 Ramadan au 2 Chaoual 1447 (Trois ou quatre jours)

-Fête du travail : le vendredi 1er mai 2026

-Quatrièmes vacances : du dimanche 3 mai au dimanche 10 mai 2026 (8 jours)

-Aïd Al Adha: du 9 au 11 Dou Al Hija 1447 (3 jours)

N.M.