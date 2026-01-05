Wydad: Hakim Ziyech entre enfin en scène

La date du premier match officiel de Hakim Ziyech sous les couleurs du Wydad de Casablanca est enfin connue.

Le joueur aura sa première apparition avec le WAC le 25 janvier courant, au stade Mohammed V de Casablanca, dans le cadre de la troisième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football.

À cette occasion, le Wydad affrontera Maniema Union, à partir de 20h00. Une rencontre déterminante, qui pourrait sceller en grande partie la qualification des Rouge et Blanc pour les quarts de finale.

Par ailleurs, le club attend la décision de la Ligue nationale de football professionnel concernant la programmation éventuelle d’un match de Botola avant le 25 janvier, sachant que le championnat reprendra après la fin de la CAN 2025, prévue le 18 janvier.

A.M.