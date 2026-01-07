Wissam Ben Yedder et Naïm Byar rejoignent le Wydad

L’ancien international français, Wissam Ben Yedder, a signé un contrat de six mois avec le Wydad de Casablanca, leader actuel de la Botola Pro D1.

L’ex monégasque, ayant signé 19 sélections avec les Bleus et marqué 3 buts, a une option d’un an dans son contrat, souligne le WAC dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Depuis la fin de son contrat à Monaco, à l’été 2024, Ben Yedder s’est d’abord engagé en avril 2025 avec le club du Sepahan SC dans le Championnat iranien (6 matches, 1 but) puis en septembre 2025 avec Sakaryaspor, en D2 turque (14 matches, 5 buts).

Par ailleurs, le WAC a annoncé avoir recruté le jeune international marocain, Naïm Byar (20 ans).

Champion du monde (U20), Byar rejoint le WAC en provenance du FC Bologne, en Serie A.

S.L.