Ligue des champions: les résultats complets de la 5e journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Résultats des matches de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions disputés mercredi:

Olympiakos (GRE) – Real Madrid (ESP) 3 – 4

Paris SG (FRA) – Tottenham (ENG) 5 – 3

Eintracht Francfort (GER) – Atalanta Bergame (ITA) 0 – 3

Atlético Madrid (ESP) – Inter Milan (ITA) 2 – 1

Liverpool (ENG) – PSV Eindhoven (NED) 1 – 4

Sporting Portugal (POR) – Club Bruges (BEL) 3 – 0

Arsenal (ENG) – Bayern Munich (GER) 3 – 1

Pafos FC (CYP) – Monaco (FRA) 2 – 2

FC Copenhague (DEN) – Kairat Almaty (KAZ) 3 – 2

– Mardi:

Dortmund (GER) – Villarreal (ESP) 4 – 0

Naples (ITA) – Qarabag (AZE) 2 – 0

Marseille (FRA) – Newcastle (ENG) 2 – 1

Slavia Prague (CZE) – Athletic Bilbao (ESP) 0 – 0

Galatasaray (TUR) – Union St-Gilloise (BEL) 0 – 1

Chelsea (ENG) – FC Barcelone (ESP) 3 – 0

Manchester City (ENG) – Bayer Leverkusen (GER) 0 – 2

Ajax Amsterdam (NED) – Benfica (POR) 0 – 2

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Arsenal (ENG) 15 5 5 0 0 14 1 13

2. Paris SG (FRA) 12 5 4 0 1 19 8 11

3. Bayern Munich (GER) 12 5 4 0 1 15 6 9

4. Inter Milan (ITA) 12 5 4 0 1 12 3 9

5. Real Madrid (ESP) 12 5 4 0 1 12 5 7

6. Dortmund (GER) 10 5 3 1 1 17 11 6

7. Chelsea (ENG) 10 5 3 1 1 12 6 6

8. Sporting Portugal (POR) 10 5 3 1 1 11 5 6

9. Manchester City (ENG) 10 5 3 1 1 10 5 5

10. Atalanta Bergame (ITA) 10 5 3 1 1 6 5 1

11. Newcastle (ENG) 9 5 3 0 2 11 4 7

12. Atlético Madrid (ESP) 9 5 3 0 2 12 10 2

13. Liverpool (ENG) 9 5 3 0 2 10 8 2

14. Galatasaray (TUR) 9 5 3 0 2 8 7 1

15. PSV Eindhoven (NED) 8 5 2 2 1 13 8 5

16. Tottenham (ENG) 8 5 2 2 1 10 7 3

17. Bayer Leverkusen (GER) 8 5 2 2 1 8 10 -2

18. FC Barcelone (ESP) 7 5 2 1 2 12 10 2

19. Qarabag (AZE) 7 5 2 1 2 8 9 -1

20. Naples (ITA) 7 5 2 1 2 6 9 -3

21. Marseille (FRA) 6 5 2 0 3 8 6 2

22. Juventus Turin (ITA) 6 5 1 3 1 10 10 0

23. Monaco (FRA) 6 5 1 3 1 6 8 -2

24. Pafos FC (CYP) 6 5 1 3 1 4 7 -3

25. Union St-Gilloise (BEL) 6 5 2 0 3 5 12 -7

26. Club Bruges (BEL) 4 5 1 1 3 8 13 -5

27. Athletic Bilbao (ESP) 4 5 1 1 3 4 9 -5

28. Eintracht Francfort (GER) 4 5 1 1 3 7 14 -7

29. FC Copenhague (DEN) 4 5 1 1 3 7 14 -7

30. Benfica (POR) 3 5 1 0 4 4 8 -4

31. Slavia Prague (CZE) 3 5 0 3 2 2 8 -6

33. Olympiakos (GRE) 2 5 0 2 3 5 13 -8

34. Villarreal (ESP) 1 5 0 1 4 2 10 -8

35. Kairat Almaty (KAZ) 1 5 0 1 4 4 14 -10

36. Ajax Amsterdam (NED) 0 5 0 0 5 1 16 -15

NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.

S.L.