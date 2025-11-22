Real Madrid: David Alaba forfait, Rüdiger de retour

Le Real Madrid a bouclé, samedi, sa préparation pour son déplacement à Elche, prévu dimanche, avec une nouvelle absence de taille: David Alaba, touché par une surcharge musculaire, n’a pas pris part à l’entraînement et manquera la reprise du championnat.

Selon la presse espagnole, le défenseur autrichien, revenu diminué de la trêve internationale, n’a pas vu ses douleurs s’estomper, ce qui l’écarte de la liste des convoqués.

Xabi Alonso pourrait en revanche récupérer Antonio Rüdiger, qui a de nouveau travaillé avec le groupe. Le défenseur allemand, éloigné des terrains depuis septembre en raison d’une lésion à la cuisse gauche, semble proche d’un retour et pourrait réintégrer la convocation.

Le Real Madrid enregistre également les retours d’Aurélien Tchouaméni, rétabli d’une blessure au muscle semi-tendineux, ainsi que de Thibaut Courtois et Fede Valverde, remis de légères lesions musculaires avec leurs sélections respectives.

Dean Huijsen, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé, rentrés plus tôt que prévu des rassemblements de l’Espagne et de la France, ont participé normalement à la séance et seront à disposition pour le match d’Elche.

Dani Carvajal, Éder Militao et Franco Mastantuono n’ont, pour leur part, pas pris part à l’entraînement et restent indisponibles pour ce déplacement.

S.L.