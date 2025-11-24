Rachid El Ouali réagit à la rumeur annonçant le décès de son père (VIDEO)

Rachid El Ouali est sorti de son silence pour réagir à la rumeur annonçant le décès de son père. Dans une vidéo publiée dimanche sur Instagram, on aperçoit le comédien entouré de sa famille, partageant un couscous avec son père, afin de mettre un terme aux rumeurs qui circulent.

« Que Dieu pardonne ceux qui n’ont pas vérifié l’information avant de la diffuser. J’ai reçu des milliers d’appels après cette rumeur. C’est honteux. J’accepte toutefois les excuses de ceux qui se sont rétractés. Grâce à Dieu, mon père se porte bien. Il a regagné notre maison au quartier Akkari après une période de soins passée chez moi», a écrit Rachid El Ouali en légende.

Et d’ajouter : « Que Dieu lui accorde une longue vie, ainsi qu’à ma mère. Merci à toutes les personnes qui ont présenté leurs condoléances de bonne foi. Que Dieu préserve vos parents et accorde Sa miséricorde à ceux qui nous ont quittés. »

