Paiements par cartes bancaires: belle hausse du nombre des opérations

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de paiements par cartes bancaires, y compris les paiements sur GAB et ceux en ligne, s’est établi à 192,5 millions d’opérations en 2024, pour une valeur de 63 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une hausse de 17% en nombre et de 11% en valeur par rapport à 2023, selon Bank Al Maghrib (BAM).

Les retraits d’espèces continuent de constituer la majorité des opérations effectuées par cartes bancaires, bien qu’ils aient subi une légère baisse de 0,3% en nombre, revenant de 402 à 401 millions d’opérations, précise BAM dans son rapport annuel 2024 sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement.

En valeur, les retraits ont légèrement augmenté de 1,1%, passant de 399 à 403 MMDH, fait savoir le rapport.

La structure des transactions montre une évolution notable : la part en nombre des retraits par carte bancaire a diminué de 71% en 2023 à 68% en 2024, tandis que la part des paiements a progressé de 29% à 32%. En valeur, la part des paiements est passée de 13% à 14%, contre un recul de celle des retraits de 87% à 86%, confirmant la montée progressive des paiements électroniques.

S’agissant du ratio de paiement des porteurs marocains au Maroc, il a connu une nette progression, passant en nombre de 28,9% à 32,4%, et en valeur de 12,5% à 13,6% sur la même période.

Par canal, les paiements via les Terminaux de Paiement Électroniques (TPE) ont enregistré une hausse de 17%, atteignant 153,3 millions d’opérations en 2024, pour une valeur de 52,2 MMDH, contre 46,9 MMDH une année auparavant. Au sein des paiements TPE, le sans contact poursuit sa dynamique, représentant 74% des paiements par TPE en décembre 2024, contre 57% en 2023, soit 112,8 millions d’opérations, contre 75,4 millions l’année précédente.

Les paiements e-commerce ont, quant à eux, affiché une hausse de 20% en nombre, passant de 32,1 à 38,5 millions d’opérations, et une croissance de 11% en valeur, atteignant 11 MMDH, confirmant l’essor des paiements en ligne favorisé par le développement des services de facturation numérique et des paiements E-gov.

Les paiements domestiques sur GAB poursuivent leur repli, reculant de 21% en nombre et de 47% en valeur, pour s’établir à 0,8 million d’opérations et 89 millions de dirhams, au profit des paiements via applications bancaires et facturiers en ligne.

Concernant les transactions réalisées par des cartes étrangères au Maroc, elles ont totalisé 38,3 millions d’opérations en 2024, correspondant à une valeur de 41,7 MMDH, en hausse de 58% en nombre et 43% en valeur par rapport à 2023.

Parallèlement, les transactions effectuées par les porteurs marocains à l’étranger ont repris leur dynamique d’avant-pandémie, en progression de 52% en nombre et 37% en valeur, atteignant 35,5 millions d’opérations pour 17,4 MMDH, contre 23,4 millions d’opérations et 12,7 MMDH en 2023.

S.L.