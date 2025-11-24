À 40 ans, le retourné de Cristiano Ronaldo affole les réseaux sociaux (VIDEO)

La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a enflammé les réseaux sociaux après avoir publié une vidéo de son superbe but contre Al-Khaleej. Al-Nassr s’est imposé 4-1 face à Al-Khaleej, dimanche soir, lors de la 9e journée de la Saudi Pro League.

Ronaldo a inscrit son dixième but de la saison grâce à un retourné acrobatique spectaculaire dans les dernières minutes, poursuivant ainsi son éclatant niveau de performance malgré ses quarante ans. Le “Don” a publié la vidéo de son but sur son compte X, accompagnée du message : « Le meilleur commentaire gagne ».

La vidéo a suscité une forte interaction de la part des fans de la star portugaise, qui ont tenu à saluer la beauté du but inscrit par le joueur.

La publication a atteint 3,6 millions de vues et plus de 13 000 commentaires. Avec ce but, Ronaldo porte son total à 954 réalisations au cours de sa carrière professionnelle. Grâce à cette victoire, Al-Nassr grimpe à 27 points et prend la tête du classement, avec quatre points d’avance sur Al-Hilal, deuxième.