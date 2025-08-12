La demande en mariage de Cristiano Ronaldo à Georgina enflamme la toile (PHOTO)

La compagne de la star portugaise Cristiano Ronaldo a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures, après avoir annoncé que le joueur lui avait demandé sa main, au terme d’une relation qui dure depuis environ dix ans et qui a donné naissance à deux filles.

Georgina a partagé, sur son compte officiel Instagram, une photo d’une imposante bague en diamant, accompagnée de la légende : « Oui, j’accepte… dans cette vie et dans toutes les autres ». Les félicitations et messages de bonheur ont aussitôt afflué dans les commentaires.

Il convient de rappeler que Ronaldo avait déjà confié, dans des déclarations antérieures et lors de sa participation au documentaire « Moi, Georgina » diffusé sur Netflix, son intention d’épouser Georgina. Il avait expliqué qu’il attendait simplement le moment opportun, déclarant : « Cela pourrait se produire dans un an, dans six mois, ou même dans un mois… Je suis sûr à mille pour cent que cela arrivera ».

Pour mémoire, Cristiano Ronaldo et Georgina sont en couple depuis 2016. Leur relation a donné naissance à deux filles, tandis que le joueur est également père de trois autres enfants dont l’identité de la mère n’a jamais été révélée.