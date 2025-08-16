Sport

Mercato : Kingsley Coman quitte le Bayern pour Al-Nassr

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 août 2025 - 09:44
Par LeSiteinfo avec MAP

L’international français Kingsley Coman (29 ans) s’est engagé avec Al-Nassr, quittant le Bayern Munich après dix saisons, ont annoncé vendredi le club saoudien et le champion d’Allemagne en titre.

« Bienvenu Coman », a publié Al-Nassr sur son compte Instagram, précisant que le contrat signé par le joueur courait jusqu’en 2028.

Kingsley « fera toujours partie du Bayern et nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau défi », a indiqué pour sa part le directeur sportif munichois Max Eberl dans un communiqué du club.

Arrivé à Munich en 2015 après un prêt de la Juventus Turin, le joueur formé au PSG a notamment remporté neuf championnats d’Allemagne et inscrit le but décisif de la finale de la Ligue des champions 2020 contre Paris, offrant au Bayern son sixième sacre européen.

À Al-Nassr, Coman évoluera notamment aux côtés de Cristiano Ronaldo, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027.


