CAN 2025: guichets fermés en vue pour les matchs de l’Algérie

Lors de la CAN 2025, il est attendu que les matchs de la sélection algérienne, prévus au stade Moulay Hassan à Rabat, se jouent à guichets fermés. En effet, une forte demande sur les billets de la part des Algériens résidant en Europe, des Marocains ainsi que de nombreux passionnés de football a été constaté.

Selon le politologue Moncef Lyazghi, qui s’appuie sur des données issues du ministère marocain des Affaires étrangères, un nombre important de supporters algériens ont manifesté leur volonté d’assister à la compétition. Chaque semaine, 277 citoyens algériens obtiennent l’approbation de leurs dossiers liés à l’application “Yalla”.

Lancée le 25 septembre 2025 par la CAF, l’application Yalla constitue la plateforme centrale dédiée aux supporters. Toute personne détentrice d’un billet doit s’y inscrire afin d’obtenir une Fan ID, indispensable pour accéder aux stades et aux Fan Zones en toute fluidité.

L’application propose également un service de visa électronique spécial CAN et offre des mises à jour en temps réel, des informations personnalisées et du contenu exclusif, faisant de la CAN 2025 l’édition la plus connectée de l’histoire de la compétition.

D’après Moncef Lyazghi, entre 600.000 et 700.000 Algériens se rendent chaque année au Maroc, ce qui laisse présager que les rencontres des Fennecs durant la CAN afficheront complet.

A.I