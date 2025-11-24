Météo au Maroc: baisse des températures ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 24 novembre 2025 :

– Temps assez froid en matinée, avec gelée sur les reliefs et les hauts plateaux.

– Ciel passagèrement nuageux avec ondées ou gouttes éparses sur les provinces sahariennes.

– Passages nuageux assez denses la nuit sur la région de Tanger et Loukkoss.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la rive méditerranéenne et l’Atlas.

– Température minimale de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas, l’Oriental, le Rif et localement sur le Gharb, les plaines nord et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 18/23°C sur le Centre du pays, le Sud et le Nord des provinces sud, de 11/17°C près des côtes atlantiques centre et sur le reste des provinces sud, et 04/10°C de partout ailleurs.

– Températures journalières en baisse sur les plaines nord et centre et l’Est des provinces sud, et en légère hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée localement agitée à forte en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral atlantique.

