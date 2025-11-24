Ligue des champions/Coupe de la CAF: les résultats de la 1ère journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les résultats complets à l’issue des matchs de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2025-26, disputés vendredi, samedi et dimanche:.

Vendredi 21 novembre

Al-Hilal Omdurman (SUD) – MC Alger (ALG) 2 – 1

Samedi 22 novembre

Mamelodi Sundowns (RSA) – St Eloi Lupopo (RDC) 3 – 1

Young Africans (TAN) – AS FAR 1 – 0

Al Ahly (EGY) – JS Kabylie (ALG) 4 – 1

Espérance Tunis (TUN) – Stade Malien (MLI) 0 – 0

RS Berkane – Power Dynamos (ZAM) 3 – 0

Pyramids (EGY) – Rivers United (NGA) 3 – 0

Dimanche 23 novembre

Simba (TAN) – Petro Atlético (ANG) 0 – 1

N.B: les deux premiers de chaque groupe à l’issue de la phase de poules, se qualifient pour les quarts de finale.

Résultats complets des rencontres de la 1re journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football 2025-2026, disputées samedi et dimanche :

Samedi 22 novembre 2025 :

CR Belouizdad (ALG) – Singida Black Stars (TAN) 2 – 0

Dimanche 23 novembre 2025 :

AS Maniema (RDC) – Azam FC (TAN) 2 – 0

Stellenbosch FC (RSA) – AS Otoho (CGO) 1 – 0

Al-Masry (EGY) – Kaizer Chiefs (AFS) 2 – 1

Djoliba Bamako (MAL) – Olympic Safi 0 – 1

USM Alger (ALG) – FC San Pedro (CIV) 3 – 2

Wydad Casablanca – Nairobi United (KEN) 3 – 0

Zamalek (EGY) – ZESCO United (ZAM) 1 – 0

NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

