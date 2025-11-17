Maroc

Les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24h

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 novembre 2025 - 13:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.

– Tanger : 26

– Kénitra : 13

– Salé et Port d’Essaouira : 12

– Ifrane : 11

– Larache : 08

– Tétouan et El Jadida : 07

– Chefchaouen : 05

– Sidi Slimane, Mohammedia, Aéroport d’Essaouira, Casablanca et Al Hoceima : 04

– Nouaceur, Tit Mellil, Meknès et Benslimane : 03

– Sidi Ifni, Settat, Marrakech et Khouribga : 01

– Aéroport de Taza, Tan-Tan, Tiznit et Benguerir : moins d’un millimètre.


