Maroc
Les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24h
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.
– Tanger : 26
– Kénitra : 13
– Salé et Port d’Essaouira : 12
– Ifrane : 11
– Larache : 08
– Tétouan et El Jadida : 07
– Chefchaouen : 05
– Sidi Slimane, Mohammedia, Aéroport d’Essaouira, Casablanca et Al Hoceima : 04
– Nouaceur, Tit Mellil, Meknès et Benslimane : 03
– Sidi Ifni, Settat, Marrakech et Khouribga : 01
– Aéroport de Taza, Tan-Tan, Tiznit et Benguerir : moins d’un millimètre.