Pourquoi les prix des sardines ont grimpé au Maroc

Les prix de la sardine ont enregistré une hausse importante dans plusieurs marchés de Casablanca, où le prix du kilo oscille désormais entre 25 et 30 dirhams. Une augmentation qui suscite l’indignation des consommateurs, d’autant que la sardine demeure l’un des poissons les plus consommés par les ménages marocains.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le prix de la caisse de sardines a atteint 450 dirhams au marché de gros, enregistrant une hausse significative par rapport aux semaines précédentes.

Selon la même source, cette flambée s’explique principalement par la faiblesse de l’offre dans les ports ces derniers jours. La rareté du stock de sardines se répercute directement sur les prix pratiqués dans les points de vente au détail, apprend-t-on.

Cette nouvelle hausse s’ajoute à une série d’augmentations qui inquiètent les consommateurs marocains, dans un contexte marqué par la progression continue des prix des produits alimentaires, dont les fruits et les légumes.

Y.C. (avec N.M)