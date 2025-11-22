Ligue des champions: la RSB s’offre les Zambiens de Power Dynamos

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance Berkane s’est imposée à domicile sur le club zambien de Power Dynamos par 3 buts à 0, samedi en match de la première journée du groupe A de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les Oranges ont ouvert le score sur un but de Aaron Katebel contre son propre camp (14e minute), avant d’aggraver le score par les réalisations de Mounir Chouiar (16e) et Valere Paul Bassène (65e) sur pénalty.

Ce groupe comprend également les clubs égyptien de Pyramids FC, tenant du titre, et nigérian de Rivers United.

