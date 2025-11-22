Météo au Maroc: temps assez froid ce dimanche 23 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 23 novembre 2025:

– Temps assez froid avec gelée abondante sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la nuit et en début de matinée.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/21°C sur les provinces du Sud, et de 05/12°C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère hausse à stationnaire sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.