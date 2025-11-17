Maroc
A la Une

Intempéries : la ville de Kénitra sous l’eau

Rédaction N17 novembre 2025 - 22:41

La ville de Kénitra a connu, ce lundi matin, de fortes pluies qui ont mis en évidence les défaillances des infrastructures dans plusieurs quartiers.

Selon une source de Le Site info, les fortes précipitations ont provoqué des inondations au niveau de plusieurs ronds-points et zones résidentielles, ce qui a indigné les habitants.

La même source indique que ces intempéries ont perturbé la circulation routière, précisant que les canalisations n’ont pas réussi à absorber les grandes quantités d’eau.

H.M.

 


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N17 novembre 2025 - 22:41


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page