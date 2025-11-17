Intempéries : la ville de Kénitra sous l’eau

A la Une

La ville de Kénitra a connu, ce lundi matin, de fortes pluies qui ont mis en évidence les défaillances des infrastructures dans plusieurs quartiers.

Selon une source de Le Site info, les fortes précipitations ont provoqué des inondations au niveau de plusieurs ronds-points et zones résidentielles, ce qui a indigné les habitants.

La même source indique que ces intempéries ont perturbé la circulation routière, précisant que les canalisations n’ont pas réussi à absorber les grandes quantités d’eau.

H.M.