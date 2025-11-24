CAN 2025 : le plan de Manchester United pour gérer l’absence de Noussair Mazraoui

Ruben Amorim, l’entraîneur de Manchester United, étudie actuellement les différentes options pour compenser l’absence de Noussair Mazraoui à partir du 21 décembre prochain, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Mazraoui est en effet l’un des éléments clés sur lesquels compte Walid Regragui pour mener les Lions de l’Atlas lors du tournoi organisé au Maroc.

Amorim, de son côté, a assuré que cette absence permettra de tester de nouveaux talents au sein de l’effectif.

« Ce sont des circonstances que nous connaissions à l’avance, mais elles constituent aussi une chance pour d’autres joueurs », a-t-il déclaré. « Nous disposons d’une équipe U21 et cette période est idéale pour envoyer un message. L’absence de Mazraoui, Diallo ou encore Mbeumo n’est pas idéale, car ils sont très importants, mais l’académie est là pour répondre à ce type de situations. Nous serons prêts», a souligné le coach.

H.M.