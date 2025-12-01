Préparation pour la CAN 2025: Manchester United refuse de lâcher Noussair Mazraoui

A la Une

Manchester United refuse que Noussair Mazraoui rejoigne le rassemblement des Lions de l’Atlas, en marge des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Selon plusieurs médias, le club anglais refuse de libérer l’international marocain avant le 15 décembre et compte sur lui pour le Boxing Day.

Le club ne souhaiterait pas non plus se conformer à la décision de la FIFA, qui impose aux clubs de libérer leurs joueurs africains dès le 8 décembre afin qu’ils rejoignent leurs sélections respectives.

Cette position ferme de Manchester United pose un véritable casse-tête pour le staff national, le joueur risquant de rejoindre le groupe en retard si son club persiste dans son refus.

Pour rappel, la FIFA a adressé un courrier aux clubs européens les appelant à libérer leurs joueurs le 8 décembre, en prévision de la CAN, dont le coup d’envoi sera donné le 21 décembre prochain.

H.M.