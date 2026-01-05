Manchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club anglais Manchester United a annoncé, lundi, se séparer de son entraîneur, le Portugais Ruben Amorim, à la suite des mauvais résultats de l’équipe, 6e de Premier League.

« Manchester United occupant la sixième place de la Premier League, la direction du club a pris à contrecœur la décision qu’il était temps d’opérer un changement », a indiqué la formation du nord-ouest de l’Angleterre dans un communiqué.

Darren Fletcher, ancien joueur du club, sera chargé de diriger l’équipe dès mercredi contre Burnley en championnat, a ajouté le club.

Arrivé aux commandes des Red Devils en novembre 2024, l’ancien technicien du Sporting Portugal (40 ans) n’a pas réussi à redresser la barre à la tête du prestigieux club anglais, vainqueur de trois Ligue des champions mais en difficulté depuis plusieurs années.

En 14 mois de présence sur le banc mancuien, Amorim n’aura réussi qu’à atteindre la finale de la Ligue Europa en 2025, perdue face à Tottenham, après avoir terminé à la 15e place en Premier League.

Champion d’Angleterre 20 fois, un record co-détenu avec Liverpool, et triple champion d’Europe (1968, 1999, 2008), Manchester United, l’un des clubs les plus riches et prestigieux du monde, peine à jouer les premiers rôles depuis le départ de son emblématique entraîneur Alex Ferguson en 2013.